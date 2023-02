Roger Hanin replié sur lui avant sa mort et "incapable de marcher", ces derniers mois de vie difficiles

Commissaire emblématique dans la série Navarro, diffusée de 1989 à 2007 sur TF1, Roger Hanin s'est éteint le 11 février 2015 à 89 ans à l'hôpital Georges-Pompidou de Paris. Ayant succombé à une détresse respiratoire, l'acteur avait connu une fin de vie difficile suite à l'arrière de sa carrière sur le petit écran en 2008. "Je ne tournerai plus, je ne veux plus être acteur. (...) Il n'y a ni amertume, ni nostalgie. J'ai fait mon tour, comme on dit. J'ai terminé. J'ai eu une carrière mirifique au sens littéral du terme. J'ai joué Othello, Macbeth, tous les grands auteurs, Pirandello, Beckett, Claudel, j'ai joué des grands rôles." avait indiqué l'acteur au micro de RTL face à Christophe Hondelatte en 2008.

Déterminé à profiter de sa retraite, Roger Hanin avait ainsi un "grand projet" : celui de profiter enfin de la vie sans stress et rentrer ainsi dans "l'antichambre du paradis". "Je vais vivre ! Sortir dans les grands restaurants, faire des voyages, lire, écrire, profiter du pognon que j'ai amassé sans avoir le temps de le dépenser jusqu'à maintenant" avait-il confié.

Malheureusement seulement un an après son passage sur RTL où il annonçait la fin de sa carrière, Roger Hanin faisait un AVC lors de vacances à Saint-Tropez. "Il a eu une fin de vie difficile. À cause de son AVC survenu en 2009, il devait rester chez lui", révélait son ami Jack Lang. Suite à ce grave incident, le comédien a également dû se faire opérer d'une double fracture du col du fémur en 2010. Conscient de devenir très fragile, il avait demandé à être placé sous la curatelle de sa fille Isabelle, en 2011.

Il a besoin de gens qui s'occupent de lui

Victimes de troubles de mémoire fréquents, il a passé la fin de sa vie dans son petit appartement parisien du 16ème arrondissement, surveillé régulièrement par une infirmière. "Incapable de marcher" selon Le Point et presque sourd, il avait également connu des difficultés financières notamment lorsqu'il avait tenté de récupérer auprès de Gilbert et Jean-Christophe Mitterrand, les 300 000 euros que sa défunte épouse Christine leur avait prêtés. "Il est malade et fatigué et a besoin d'une organisation complète chez lui. Cela a un coût réel que chacun ayant une personne âgée dans son entourage connaît. Il a besoin de gens qui s'occupent de lui", avait confié à l'époque son avocat, Me Prado.

Inhumé à Alger, son corps avait été rapatrié à bord de l'avion du président algérien Abdelaziz Bouteflika au cimetière israélite Saint-Eugène, où repose son père.