Roland Giraud, sa fille Géraldine assassinée : une affaire macabre toujours non élucidée

Ce jeudi 26 août 2021, TMC rediffuse le film Le maître d'école avec Coluche, Josiane Balasko ainsi que Roland Giraud. Ce dernier peut se réjouir d'avoir une belle carrière derrière lui mais, côté vie personnelle, il est un homme meurtri par la mort de sa fille unique, Géraldine.

Un assassinat commandité ?

Le 1er novembre 2004, Géraldine Giraud disparaît mystérieusement alors qu'elle est en déplacement dans l'Yonne, là où sa famille possède une résidence secondaire. Son corps, calciné, sera retrouvé le 9 décembre après un jour et demi de fouilles dans le jardin de la maison d'un homme nommé Jean-Pierre Treiber, au lieu-dit le Château, près de Villeneuve-sur-Yonne. Et le corps de la jeune femme n'est pas le seul puisque les enquêteurs trouvent aussi la dépouille de Katia Lherbier, la compagne de Géraldine. L'ADN prélevé sur les deux cadavres viendront confirmer leur identité.

Jean-Pierre Treiber, garde-chasse de 41 ans, avait été arrêté en novembre en Seine-et-Marne. "Sur lui, les enquêteurs découvrent les cartes bancaires de Katia et de Géraldine qu'il avait utilisées à plusieurs reprises. A son domicile, ils découvrent ensuite parmi les cendres éteintes d'un feu de bois, des boutons de jeans, deux morceaux de téléphones portables ainsi que des clefs d'appartement", relatait Le Figaro. Après son arrestation il est alors mis en examen pour "enlèvements, séquestrations, vols et escroqueries" et écroué à la maison d'arrêt d'Auxerre.

Quelques semaines plus tard, en mars 2005, rebondissement : Marie-Christine Van Kempen, tante de Géraldine et ancienne compagne de Katia, est en garde à vue. La raison ? Des traces importantes de chloroforme, un produit de décomposition de la chloropicrine, retrouvées dans sa cave. Il s'avère alors que Géraldine et Katia avaient été tuées par inhalation de chloropicrine... La justice finit par mettre en examen Marie-Christine Van Kempen - soupçonnée d'avoir récupéré de l'argent avec les cartes de crédit des victimes - ainsi que Patricia Darbeau, ex-compagne de Treiber qui est de son côté accusée de complicité dans le double crime. En février 2006, après trois mois de détention provisoire, elles sont finalement relâchées faut de preuve matérielle.

En juillet 2008, de l'ADN de Jean-Pierre Treiber est finalement retrouvé sur un sous-vêtement de Géraldine Giraud. En octobre de la même année, le juge décide d'un non-lieu pour Marie-Christine Van Kempen, pourtant soupçonnée d'avoir commandité ce double assassinat. Idem pour Patricia Darbeau. En septembre 2009, c'est le choc : Jean-Pierre Treiber s'évade de sa prison ! Une centaine de policiers sont mobilisés et, en novembre, le Raid l'interpelle à Melun. Il est alors cette fois écroué à Fleury-Mérogis. Malheureusement pour le clan Giraud, le principal suspect est retrouvé pendu dans sa cellule le 20 février 2010 alors qu'il devait comparaitre quelques mois plus tard devant les assises de l'Yonne...

Un drame insurmontable

Roland Giraud avait eu l'occasion d'évoquer sa douleur de père en apprenant la disparition de sa fille puis sa mort. "C'est la journée de cauchemar de ma vie vraiment. Toutes les radios l'avaient annoncé, la télé aussi. Je vais au théâtre, je vous dis pas comment mes camarades m'ont accueilli. Je ne sais pas comment j'ai joué, comme un zombie, quoi, mais j'ai joué, j'ai joué. Et là, pendant la représentation, il y a des journalistes qui ont fait des photos, ça a été terrible...", s'était-il souvenu dans Le Divan en 2016.