Romain (Mariés au premier regard) : Son ex choquée par son mariage (EXCLU)

Chaque lundi, il y aura de l'amour dans l'air sur M6. Ce 6 janvier 2020, la chaîne donne le coup d'envoi de la saison 4 de Mariés au premier regard, l'occasion de faire la connaissance de Romain (31 ans). Purepeople a rencontré le gérant d'une poissonnerie afin d'en savoir plus sur son passé amoureux.

"J'ai eu une relation de quatorze ans avec la maman de ma fille. Un premier amour de collège qui s'est transformé en amour de parents. C'était une très belle histoire, mais ça ne pouvait pas durer. La décision ne venait pas de moi donc j'ai eu du mal à le digérer", a expliqué le candidat qui est papa d'une petite fille qui a 7 ans aujourd'hui. Romain estime qu'il n'était peut-être pas prêt à devenir père à l'âge de 25 ans. Mais c'est surtout parce que son ex-compagne a pris la décision de partir pour quelqu'un d'autre que leur romance s'est terminée. "Je n'y aurais jamais pensé. Ça a été dur à accepter. Aujourd'hui, on est complice pour le bien-être de notre fille. On n'a pas l'impression qu'elle est perturbée par notre séparation, donc c'est une grande victoire pour nous", a-t-il ajouté.

Depuis leur séparation, Romain garde sa fille une semaine sur deux et s'est battu pour cela. Il ne lui manquait plus qu'une chose dans sa vie : l'amour. Il a donc tenté l'expérience Mariés au premier regard, un choix que son ex a eu du mal à digérer : "Ça a été un peu compliqué pour elle. Je n'ai jamais voulu me marier en onze ans de vie commune, donc le fait que je me marie avec une inconnue l'a choquée. Mais elle n'a aucun jugement à avoir sur moi."

Romain espérait rencontrer une personne qui n'avait pas d'enfant, car il a déjà été en couple avec une femme qui en avait deux. Et il n'en garde pas un bon souvenir : "Après la mère de ma fille, j'ai vécu environ dix mois avec quelqu'un qui avait deux enfants et ce n'est pas passé du tout. On n'avait pas la même éducation, on ne se retrouvait pas en tant qu'homme et femme..." Mais le beau brun a assuré aux experts qu'il était prêt à devenir de nouveau papa avec sa nouvelle épouse si cela fonctionnait entre eux. Il préfère les "brunes typées assez petites". Côté mental, il préférait être avec quelqu'un d'assez mature pour assumer son rôle de belle-mère, mais également un peu foufou pour "combler un peu la jeunesse qu'il n'a pas eue". Reste à savoir s'il a trouvé son bonheur... au premier regard.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.