Roman Polanski viré de l'Académie des César ? Pas vraiment...

L'annonce a été reprise partout. L'Académie des César a supprimé mardi 10 novembre la possibilité pour des personnalités du cinéma, comme le réalisateur Roman Polanski, d'être membres "de droit" de l'association qui régit cette institution. En clair, il n'y aura plus de membres à vie dans l'Académie. Ce rang particulier était attribué à tous certains chanceux qui avaient, par exemple, remporté un Oscar par le passé. Ce qui était le cas de Roman Polanski (Meilleur réalisateur en 2003 pour son film, Le Pianiste).

L'AFP rapporte que l'Académie des César a donc supprimé la possibilité pour des personnalités du cinéma, d'être membres "de droit" de l'association qui régit cette institution. Il s'agit de la première décision d'importance prise sous la nouvelle direction de Véronique Cayla, ancienne d'Arte et du CNC élue fin septembre.

Nos confrères de LCI précisent toutefois que le cinéaste n'est pas totalement exclu de l'Académie des César. S'il ne fait plus partie de l'assemblée générale, il fait toujours partie des 4680 membres qui peuvent voter pour désigner les différents vainqueurs. En sa qualité de réalisateur, il est également toujours éligible a de futures récompenses.

L'assemblée générale de l'association sera désormais constituée uniquement des 164 membres élus, 82 hommes et 82 femmes. Leurs électeurs sont les 4.300 membres de l'Académie, issus de la profession et qui choisissent chaque année les récipiendaires des prix les plus prestigieux du cinéma français. Les 18 "membres de droit", qui siégeaient jusqu'alors avec eux, notamment au titre de leurs prix et récompenses passées, n'y figurent plus. Parmi eux, il y avait outre Polanski, Alain Terzian ou encore Costa-Gavras. La modification a été adoptée par une écrasante majorité de 134 voix et cette disposition s'applique immédiatement, a précisé la direction, qui "parachève ainsi son objectif premier de rénovation".

"Il n'y a désormais plus de membres de droit. Le cinéma français a choisi pour le représenter de respecter intégralement la parité et la démocratie", a salué sur Twitter une personnalité du milieu, le producteur Marc Missonnier.

L'édition 2020 de la cérémonie des César avait été marquée par plusieurs polémiques. On se souvient en particulier du départ fracassant de l'actrice Adèle Haenel, quittant la salle en lançant "Bravo la pédophilie!", alors que Roman Polanski remportait le prix du meilleur réalisateur. Rappelons que le mari d'Emmanuelle Seigner est le réalisateur le plus primé de l'histoire des César. Il a reçu le prix à 5 reprises pour ses films Tess, Le Pianiste, The Ghost Writer, La Vénus à la fourrure et J'accuse.