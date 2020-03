Romeo Beckham amoureux : déclaration à sa chérie, Mia Reagan

Romeo Beckham et Mia Reagan vivent leur relation au grand jour ! Le fils de David et Victoria Beckham a adressé à sa petite amie une nouvelle déclaration sur Instagram. Le couple échange bisous et emojis d'amour...

Romeo et Mia sont en couple depuis plusieurs mois. Ils ont déjà voyagé ensemble, se rendant notamment à Paris au mois de décembre 2019. Plus récemment, les ados amoureux ont posé leurs valises au Canada pour skier. Les Beckham ont regagné l'Angleterre. Le week-end dernier, la famille était réunie au grand complet pour fêter les 21 ans de Brooklyn, le fils aîné de David et Victoria Beckham. Le couple a accueilli une fête d'anthologie dans sa maison de campagne.

