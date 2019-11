Rosie O'Donnell, fiançailles rompues ? Une inquiétante disparition...

Tout prouve qu'entre elles, il y a de l'eau dans le gaz. Après avoir passé deux ans ensemble, Rosie O'Donnell et Elizabeth Rooney auraient rompu leurs fiançailles. Comme l'a repéré le site américain RadarOnline, les deux amoureuses ne s'affichent plus ensemble, ni sur les réseaux sociaux ni dans la vie réelle depuis un bon moment. Pire, la photographie qu'elles avaient utilisée pour officialiser leur couple – en dévoilant au passage une jolie bague – a complètement disparue des internets.

Les représentants de l'actriceet humoriste n'ont pas accepté de réagir a propos de la rumeur qui grandit depuis que les faits ont été repérés sur les réseaux sociaux. Rosie O'Donnell, qui avait juré qu'elle ne se marierait jamais une troisième fois, avait fini par craquer pour les beaux yeux bleus d'Elizabeth Rooney, ancienne militaire reconvertie en policière à cheval. "Je suis amoureuse, expliquait-elle sur le plateau du Howard Stern Show en novembre 2017. C'est la première fois que je suis en couple avec quelqu'un de plus jeune que moi et c'est vraiment quelque chose de délirant". Vingt-trois ans séparaient effectivement les deux femmes.

Je n'arrête pas de lui dire que je suis trop vieille pour elle

Rosie O'Donnell avait annoncé ses fiançailles au magazine People en octobre 2018 et avait confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Si elle avait expliqué vouloir prendre son temps avant d'officiellement dire "oui", évoquant un "futur très éloigné", l'actrice de 57 ans a malheureusement changé d'avis entre temps : "Je n'arrête pas de lui dire que je suis trop vieille pour elle, racontait-elle. Mais elle semble ne pas s'en soucier... Elle est du genre : 'J'étais dans l'armée ! Je mets ma vie en danger chaque jour, tu penses que je ne sais donc pas avec qui je veux sortir ?'" A l'origine, l'une habitait à New York quand l'autre patrouillait du côté de Boston. On dirait bien que chacune va rejoindre, solo, ses petites pénates...