Éric l'Auvergnat (L'amour est dans le pré) coquin avec ses prétendantes

Éric l'Auvergnat, éleveur de vaches laitières dans le Cantal de L'amour est dans le pré 2020 a rencontré ses sept prétendantes. Lundi 21 septembre, les téléspectateurs d'M6 ont donc découvert qui allait le rejoindre à la ferme.

Le discret Éric n'a connu qu'une seule histoire d'amour dans sa vie. C'était il y a trente ans et elle a été très éphémère. L'éleveur a en effet mis un terme à cette romance pour se consacrer entièrement à sa mère malade. À présent, il se sent prêt à penser à lui. Il a donc rencontré sept femmes lors du speed-dating. Beaucoup d'entre elles n'ont pas fait naître d'émotion chez lui, ce qui ne l'a pas empêché de jeter un coup d'oeil aux fesses de ses prétendantes à chaque fois qu'elles repartaient. Karine Le Marchand n'a d'ailleurs pas hésité à le lui faire remarquer !

C'est alors que Cathy (47 ans), agent d'entretien dans un lycée, a fait son apparition. Elle était lumineuse et calme, ce qui a plu à Éric. Et puis, elle n'a pas caché son bonheur d'être face à lui. Entre eux, la conversation a été fluide et tous les marqueurs étaient au vert. Il lui a même dit qu'elle était pétillante et qu'il recherchait une personne comme elle. "Là, je ne suis pas déçu. Je craquerais, là", a-t-il déclaré face à la caméra.

Éric a ensuite rencontre d'autres femmes, mais seule Sylvie a fait battre son coeur. Âgée de 55 ans, cette fonctionnaire de mairie dans le Rhône était d'ailleurs la dernière à passer. Elle a loué le naturel du sensible Éric, sa spontanéité et son parcours de vie. La douceur de la quinquagénaire a de son côté marqué des points. "On est fait pour s'entendre", a rapidement lancé Éric. Sylvie a ensuite relevé qu'ils étaient du même signe zodiacal. Ce n'est pas le coup de foudre, il n'y a pas de grandes effusions, mais ces deux-là sont des timides. "Il fait chaud ! C'est une charmante personne, elle ne me laisse pas indifférent", conclut-il.

C'est sans hésiter qu'Éric invite donc Cathy et Sylvie chez lui pour la suite de l'aventure L'amour est dans le pré.