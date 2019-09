Samuel (Pékin Express) bientôt papa : Sa compagne Fleur est enceinte

Pour rappel, Samuel et Fleur ont officialisé leur relation en juillet 2018 en dévoilant une photo sur laquelle ils apparaissaient complices. Depuis, les amoureux partagent de nombreux clichés de leurs voyages. Bientôt, ce sont des photos de leur nouveau bonheur à trois qu'ils devraient afficher sur les réseaux sociaux.

Nul doute que son frère Ludovic ne manquera pas de lui adresser un tendre message. Lui est papa d'une petite fille prénommée Évelyne (6 ans). Récemment interviewé par Purepeople, il a confié qu'il vivait mal le fait d'être parfois loin de sa famille à cause de son travail pour RTL TVI. Mais il a tenté de relativiser : "Ça m'énerve et ça me rend triste d'être loin de ma fille pendant les tournages. Mais c'est mon métier. Je pense que, plus tard, elle me dira que j'ai bien fait de le faire."