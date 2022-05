Sandra Murcia et Elisabeth Mousny motivées au départ du Rallye des princesses, place Vendôme

Pour sa 21e édition, le Rallye des princesses a choisi pour marraines : Sandra Murcia et Elisabeth Mousny. Ce dimanche 15 mai 2022, elles ont ainsi pris le départ sur la place Vendôme, à Paris. Non seulement ambassadrices de ce Rallye des princesses, elles vont bien sûr être copilotes et portent les couleurs du Musée océanographique de Monaco et Klausen cars. C'est par ailleurs la société qui a fourni la voiture de Sandra Murcia et Elisabeth Mousny ainsi que le véhicule d'assistance.

Et pour ce Rallye des princesses 2022, c'est au volant s'une superbe Mercedes-Benz 190sl de 1958, exacte réplique de la voiture dans le film mythique d'Alfred Hitchkock, La main au collet, avec Gary Grant et Grace Kelly, que le duo va courir ce rallye. Les deux femmes rouleront près de 300 à 350 kilomètres par jour. Il est prévu cette année pas moins de quatre étapes après Paris. Sandra Murcia et Elisabeth Mousny découvriront les sublimes paysages qu'offrent la côte d'Opale et la côte Atlantique, en passant par le Touquet, Deauville, Dinard...

Un équipe 100% féminin, des voitures de collection

Cet équipage 100% féminin court sous les couleurs du musée océanographique parce que ces deux amies sportives ont décidé de se lancer ce défi. Et comme d'autres avant elles, parmi lesquelles Solweig Rediger Lizlow ou encore Audrey Marnay, elles ont jeté leur dévolu sur le Rallye des princesses. L'évènement a été repris cette année par une société familière de l'organisation d'événements automobiles, Peter Auto (le Tour auto, Le Mans Classic). Et c'est plus d'une centaine de voitures, soit environ 200 pilotes et copilotes – exclusivement des femmes – qui y participent. Elles parcourront ainsi près de 1 000 kilomètres dans des voitures de collection datant des années 1950 à 1980, rapportent nos confrères de Ouest France.