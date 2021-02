Sandrine Bonnaire : Qui est son compagnon Erik Truffaz, le célèbre musicien ?

La vie n'a pas toujours épargnée Sandrine Bonnaire, surtout côté coeur. Mais en 2021, la comédienne peut l'affirmer : elle vit un amour aussi beau qu'inspirant avec l'homme de ses rêves. L'élu de son coeur ? Un musicien de renom, Erik Truffaz, trompettiste de jazz originaire de Chêne-Bougeries, en Suisse. Avec une vingtaine d'albums à son actif, l'artiste a collaboré avec de grands noms d'univers très différents, du chanteur Christophe à l'auteur de bandes dessinées Enki Bilal en passant par le comédien Jacques Weber. S'il trouve toujours une étincelle admirative dans les yeux de sa compagne, l'expert en cuivres la déniche aussi dans celui du public et de la critique. Il a même remporté la Victoire du jazz en 2005.

Erik Truffaz a beaucoup travaillé pour le cinéma et la télévision. Sa rencontre avec Sandrine Bonnaire a d'ailleurs été artistique. Elle date de l'année 2012, à l'Olympia, alors que l'actrice assistait à une représentation. "Je ne le connaissais pas, racontait-elle dans Presse Océan à propos de cette jolie coïncidence. Je ne connaissais pas bien le jazz non plus, à l'exception du blues et de quelques grands noms américains. Et je suis tombée amoureuse de son jeu, de sa sobriété." Il aura fallu faire preuve de patience, toutefois, pour que cet amour se concrétise. Elle a pensé au musicien pour l'habillage d'un film à venir quand lui rêvait d'elle pour monter une lecture musicale de Marguerite Duras. "Le hasard fait bien les choses", s'amuse-t-elle auprès du magazine Gala.

La collaboration s'est faite sur scène... mais loin d'elle, également. Le couple a notamment travaillé sur le spectacle Clameur des lucioles, signé Erik Truffaz et Joël Bastard, auquel Sandrine Bonnaire prête sa voix. Ils ont également concrétisé les ambitions du trompettiste en dévoilant L'Homme A. - le spectacle sur Marguerite Duras - en 2018. "C'est très agréable de travailler avec son amoureux, s'émerveillait-elle dans Presse Océan. Je suis en admiration totale devant Erik. C'est un prince de la musique. Il possède la grâce et ce charisme naturel qui n'a besoin d'aucun artifice."

C'est le calme après une très rude tempête. Victime de violences conjugales, Sandrine Bonnaire file le parfait amour tout en continuant à poursuivre la lutte, notamment auprès du collectif Nous Toutes et de La Maison des âmes. Elle avait révélé début 2019, dans le livre de Catherine Ceylac À l'amour à la vie, avoir frôlé le pire face à son ancien partenaire sans citer son nom. Elle avait notamment raconté comment il lui avait fracturé la mâchoire et cassé huit dents avant de la convaincre qu'elle avait fait une mauvaise chute...