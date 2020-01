Sandrine Bonnaire soutenue par Alexandra Lamy pour réparer les âmes

Mardi 21 janvier 2020, la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement de Paris, accueillait une soirée de soutien à La Maison des âmes. Un projet qui a pour but de venir en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences. C'est la comédienne et réalisatrice Sandrine Bonnaire qui porte ce projet.

En octobre dernier, la star de 52 ans avait livré un récit glaçant sur les violences conjugales dont elle avait été la victime dans le passé. L'actrice césarisée pour Sans toit ni loi avait donné des détails très durs sur ce qui lui était arrivé. "Il y a 20 ans, il y a quelqu'un, un homme avec qui j'ai vécu pendant 4 ans, qui m'a strangulée et voilà j'avais tous les os du visage cassés. (...) Je n'ai pas subi des violences à répétition. C'est quelqu'un qui a pété les plombs, qui m'a strangulée contre un mur. J'ai essayé de me défendre, j'ai levé les bras. Je suis tombée dans les pommes et je me suis retrouvée à trois mètres plus loin, avec le visage totalement de travers, avec la langue en lambeaux, comme des tissus qu'on découpe. Avec huit dents cassées, avec une ouverture ici", explique-t-elle en pointant son menton", avait-elle confié à Quotidien.

Autour de Sandrine Bonnaire, on pouvait notamment voir sa consoeur Alexandra Lamy – repérée en novembre dernier à la marche #NousToutes – ainsi que Marion Jobert, Roukiata Ouedraougo, Hela Daboussi (cocréatrice du projet, candidate à la mairie du 18e avec le mouvement Parisiennes, Parisiens), Nadège Beausson-Diagne ou encore Myriam Bakhoury, Karine Beerblock... Quant à l'ancienne première dame Valérie Trierweiler, elle a couvert cette soirée pour Paris Match et a partagé une photo sur Instagram.

"Tous les jours, en France, des femmes et des enfants sont victimes de violence. Face à cette situation, nous avons imaginé la création de La Maison des âmes qui serait à la fois un lieu d'accueil d'urgence pour les femmes et les enfants victimes de violences et un lieu de lieu et d'accompagnement dans leur reconstruction physique et psychologique. La structure devra être au coeur de la ville, au coeur du 18e arrondissement", annonce le carton d'invitation.