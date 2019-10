Sandrine Bonnaire et les violences conjugales : son récit glaçant...

D'après Télé Star, Sandrine Bonnaire a a révélé avoir été victime de violences conjugales. C'est dans le nouvel ouvrage écrit par Catherine Ceylac À l'amour, à la vie que l'actrice de 52 ans fait ces douloureuses confessions. Dans ce livre, elle rappelle sa violente agression au début des années 2000 à Paris. Jusqu'à présent, la chérie d'Erik Truffaz n'avait pas précisé qui était son agresseur. On découvre avec stupeur qu'il était en réalité son compagnon de l'époque. Un homme avec qui elle entretenait "un amour toxique" depuis quatre ans.

Elle indique : "Ça n'allait plus, nous savions que c'était la fin. Je lui ai demandé de partir. J'ai été sympa [...] je me suis portée garante pour qu'il puisse prendre un appartement." Pourtant, son ex vit très mal cette rupture et devient violent. "Il m'a strangulée, je suis tombée dans les pommes, et je me suis réveillée avec une triple fracture de la mâchoire et huit dents cassées" déclare-t-elle. Lorsqu'elle reprend ses esprits, son ex compagnon lui affirme qu'elle a fait une mauvaise chute. "Sur le coup, il m'a dit que j'étais tombée [...] Je n'y croyais pas vraiment. Mais je n'avais pas non plus envie de croire qu'il m'avait violentée." précise-t-elle, avant de poursuivre : "À l'époque, on a parlé d'agression et je n'ai pas osé dire que c'était un homme que je connaissais. Je n'en revenais pas qu'il ait pu me faire ça."