Sandrine Bonnaire en couple avec Erik Truffaz : toits à part pour les amoureux ?

En juin 2019, Sandrine Bonnaire a présidé le jury du 33e Festival du film de Cabourg. C'est à cette occasion que l'actrice de 52 ans avait choisi d'officialiser son histoire d'amour avec Erik Truffaz auprès du magazine Gala.

Toujours comblée auprès du célèbre trompettiste de 59 ans, Sandrine Bonnaire évoque une nouvelle fois leur relation dans le numéro d'octobre du magazine Marie Claire. La comédienne, radieuse lors de sa participation au Festival d'Angoulême à la fin du mois d'août, revient sur leur rencontre. Les deux artistes collaborent depuis quelques années sur une lecture musicale autour de l'oeuvre de Marguerite Duras. "Je suis allée le voir à l'Olympia parce que j'adore ce qu'il fait. J'ai eu envie de l'appeler pour qu'il fasse la musique de mon premier long métrage. Et au même moment il m'a contactée pour un projet de lecture en musique. Le hasard a bien fait les choses", confie-t-elle.

Mais être en couple n'est pas nécessairement synonyme de vie commune sous un même toit. Sandrine Bonnaire laisse planer le doute sur le sujet : "Être avec quelqu'un ne veut pas forcément dire vivre avec..."

Au cours de cet entretien accordé à Marie Claire, la comédienne évoque également ses deux filles, Jeanne, 25 ans, née de sa relation avec l'acteur américain William Hurt, et Adèle, 14 ans, née de son mariage avec le scénariste et dialoguiste Guillaume Laurant qui a pris fin en 2015. Il s'agit surtout de l'aînée qu'elle incite à suivre son envie de réaliser des films. "On a monté une boîte de prod' toutes les deux. On verra ce que ça va donner... On va commencer par produire le documentaire que je fais sur mon compagnon", explique-t-elle. Quant à Adèle, place d'abord aux études. Elle "entre au lycée, elle a le temps de voir venir..."

L'intégralité de l'interview de Sandrine Bonnaire est à retrouver dans le numéro d'octobre 2019 du magazine Marie Claire.