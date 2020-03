Sandrine Bonnaire : Confidences et déclaration d'amour à son chéri Erik Truffaz

Depuis l'officialisation de son couple avec son nouveau compagnon, Erik Truffaz, trompettiste de jazz, Sandrine Bonnaire respire le bonheur.

Dans Presse Océan et en marge des représentations de La Clameur des lucioles, un spectacle signé Erik Truffaz et Joël Bastard auquel elle prête sa voix, Sandrine Bonnaire s'est confiée sur leur couple. La rencontre a lieu en 2012, à l'Olympia. "Je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas bien le jazz non plus, à l'exception du blues et de quelques grands noms américains. Et je suis tombée amoureuse de son jeu, de sa sobriété", raconte l'actrice. L'histoire s'arrête là, mais elle écoute la musique d'Erik Truffaz en boucle, elle cherche alors l'habillage musical d'un film à venir. Lui, de son côté, pense à l'actrice pour mettre sur pied une lecture musicale de Marguerite Duras. "Le hasard fait bien les choses", dira-t-elle à Gala.

De projets professionnels en histoire d'amour, les deux artistes mettent sur pied en 2018 le fameux spectacle autour de la femme de lettres, L'Homme A., et ne se quittent plus depuis. "C'est très agréable de travailler avec son amoureux. Je suis en admiration totale devant Erik. C'est un prince de la musique ; il possède la grâce et ce charisme naturel qui n'a besoin d'aucun artifice."

Depuis, le couple s'aime, se soutient et s'inspire. "J'adore la voix de Sandrine. Elle m'inspire", assure le jazzman Erik Truffaz. Sandrine Bonnaire, quant à elle, aime aussi parfois jouer la fan : "À ses concerts, parmi le public, j'ai envie de crier : c'est mon amoureux ! Il est à moi !"

Maman de Jeanne (26 ans, née de son union avec l'acteur William Hurt) et d'Adèle (14 ans, fruit de ses amours avec le scénariste Guillaume Laurant), Sandrine avait révélé avoir été victime de violences conjugales au début des années 2000 sans révéler le nom de son agresseur. Désormais heureuse et épanouie en couple, c'est au bras d'Erik Truffaz qu'elle vit une très belle histoire d'amour, à la vie comme sur scène.