Sandrine Quétier : Retrouvailles avec son papa atteint d'Alzheimer

Le mardi 23 juin 2020 a été un grand jour pour Sandrine Quétier. L'ex-animatrice qui a tout plaqué pour devenir comédienne a partagé un moment intime sur son compte Instagram. Plutôt discrète habituellement, la femme de 49 ans a publié une photo de ses retrouvailles avec son père.

Un beau soleil était présent pour ce joli moment et c'est en plein air que le duo s'est retrouvé. Sandrine Quétier a réalisé un selfie sur lequel on peut voir son père, très souriant, la regarder avec amour. Afin de protéger son papa d'une éventuelle contamination, la jolie brune était masquée et portait même une charlotte sur la tête. En légende de cette photo familiale, l'ex-star de TF1 n'a pas caché son bonheur de retrouver son père après une si longue séparation. "Aujourd'hui est un grand jour. J'ai pu rendre visite à mon papa, confiné depuis le début du mois de mars. Je tenais par ce message à remercier tout le personnel médical et d'encadrement de la résidence René-Legros à Dourdan. Un personnel dévoué qui s'est merveilleusement bien occupé de ses 'pensionnaires' pendant le confinement et qui ne relâche rien depuis. Merci à tous. Certes, nous ne pouvons pas nous embrasser, mais quelle joie de pouvoir nous voir 'en vrai'", a-t-elle écrit. Elle a aussi utilisé le hashtag "Fuck Alzheimer", ce qui laisse entendre, tout comme ses échanges en commentaires avec ses abonnés, que son père souffre de cette maladie.

Côté actualité, à la fin du mois de mai, Sandrine Quétier a participé au tournage d'une émission de télévision. Il s'agit de Pop Show, le jeu présenté par Nagui et Valérie Bègue. Des invités doivent répondre à des quiz autour de la musique, participer à des karaokés, des blind tests... Rendez-vous le 27 juin prochain sur France 2.