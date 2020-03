Sarah Fraisou comparée à un éléphant : Nabilla prend sa défense

Récemment, Sarah Fraisou a perdu beaucoup de poids, notamment grâce à une alimentation plus équilibrée et des exercices physiques. Un nouveau défi pour lequel son compagnon Ahmed l'épaule à 100%. Depuis, elle n'hésite pas à dévoiler sa nouvelle silhouette sur les réseaux sociaux. Mais, même avant sa perte de poids, la belle brune assumait ses formes. En janvier 2018 par exemple, elle posait en bikini et en short afin de partager ses vacances en Thaïlande. "Bien dans mon corps, dans ma tête et dans ma vie et je vous emmerde. T'es pas content, trace ta route merci et pour ceux qui me soutiennent, vous êtes ma force #curvygirl #curves #life #holidays", écrivait-elle. La jeune femme de 26 ans a également posé au côté d'un éléphant, une photo largement moquée. On vous épargne les commentaires plus que désobligeants sur son physique.