Sarah Fraisou s'offre une nouvelle poitrine : "Depuis le temps que j'attendais..."

Sarah Fraisou est aux anges ! Non, il ne s'agit pas d'un nouveau tournage de l'émission phare de télé-réalité sur NRJ12, mais bien de son état d'esprit. Depuis plusieurs mois, la jeune femme de 26 ans a pris la résolution de prendre soin d'elle. Après des années à lutter contre son surpoids, elle a réussi à se délester de 32 kilos grâce à la pose d'un ballon gastrique. Pas peu fière, elle ne cesse de s'afficher sur les réseaux sociaux. Dernièrement, elle postait même des photos d'elle en bikini où sa silhouette très amincie a impressionné ses milliers d'abonnés.

Mais l'épouse d'Ahmed n'a pas l'intention de s'arrêter là et sa métamorphose se poursuit tranquillement. Lundi 24 août 2020, Sarah confiait d'ailleurs avoir eu recours à une nouvelle opération de chirurgie esthétique. Une opération qu'elle attendait depuis longtemps. Sur Snapchat, elle raconte : "Ça y est, je suis rentrée à la maison. J'ai fait réduire ma poitrine... Un truc de ouf. Je suis tellement contente. J'ai laissé une poitrine normale. Je suis trop contente... mais vraiment. En plus, les cicatrices, elles sont jolies. Je les ai liftés, remontés, il a pu me tirer un peu la peau du ventre avec la cicatrice des seins. Vous ne savez pas, c'est un changement de vie. De mettre des brassières, même niveau vêtements... Là, c'est encore tout frais, mais je suis tellement heureuse."

Ce n'est pas la première fois que Sarah Fraisou s'offre une réduction mammaire. Mais, étant donné la taille naturelle de sa poitrine, il a fallu procéder "étape par étape". "Ça faisait déjà un moment que je voulais réduire ma poitrine de ouf. Vous connaissez tous ma poitrine avant, c'était 100% naturel. J'ai retiré une première fois, une deuxième fois. Et là, ça a été vraiment un pas vers l'avant parce que j'ai énormément retiré, énormément. Depuis le temps que j'attendais ça...", a-t-elle expliqué. Pour conclure sur le sujet, la brunette a rassuré les internautes en assurant que l'opération s'était "hyper bien passée". Encore une bonne nouvelle donc pour la starlette du petit écran qui a décidé d'être heureuse et, surtout, de le rester.