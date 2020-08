Sarah Fraisou en bikini : -32 kilos, l'incroyable transformation

Je fais partie des cas les plus rares

Cette perte de poids extrêmement rapide a également forcé Sarah à repasser par la case chirurgie le 17 août dernier. En effet, la candidate des Anges de la télé-réalité a dû changer son ballon gastrique qu'elle avait gardé plus longtemps que prévu à cause du confinement. "Ça faisait huit mois que je l'avais et avec le Covid j'étais bloquée alors qu'on peut le garder six mois maximum normalement. J'étais obligée de l'enlever, ça pouvait devenir dangereux pour mon estomac. Donc j'ai tout simplement retiré mon ballon gastrique et je l'ai remplacé par un autre." expliquait-elle sur Snapchat avant d'ajouter "Je fais partie des cas les plus rares, j'ai perdu plus de 30 kilos avec mon ballon gastrique alors qu'on perd normalement 10 à 15 kilos maximum, moi j'en ai perdu 32." Une nouvelle vie pour Sarah Fraisou qui peut désormais compter sur le soutien de son époux Ahmed, toujours plus fier (et amoureux) de sa femme.