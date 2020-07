Sarah Fraisou mariée et en colère : des inconnus ont gâché la fête

L'heureuse nouvelle de cette fin de semaine concerne Sarah Fraisou ! La star de télé-réalité et son chéri Ahmed Harroun se sont mariés le 24 juillet 2020. Mais la fête des nouveaux époux a été gâchée par des personnes non-invitées qui se sont incrustées...

C'est sur Snapchat que Sarah Fraisou et Ahmed Harroun ont poussé leur coup de gueule ! Le couple a pris congé de ses convives, en pleine fête de mariage, pour s'adresser aux internautes et leur révéler que des inconnus avaient ruiné l'événement. La star de l'émission Les Anges (diffusée sur NRJ12) s'est adressée à ses nombreux d'abonnés, impatients de voir les détails de la soirée, et leur a fait part de sa colère.

"On est grave vénère ! On est grave vénère de ouf, oui on s'est mariés parce que depuis tout à l'heure vous attendez que ça, et en fait, juste, que des gens s'introduisent chez nous, nous filment, nous casse les (sic) couilles, d'accord, arrivé à un moment donné, stop en fait !, explique Sarah Fraisou. Ça veut dire que si on a voulu personnellement, nous, ne pas le publier, c'est notre droit en fait ! On allait vous le publier demain, tranquille, on voulait profiter en famille, et bah non ! Y a des gens qui s'incrustent chez nous."

Elle poursuit : "Les gens qui viennent à la maison, grosse embrouille, on se rend compte qu'il y a un mec qu'on connaît ni d'Adam ni d'Eve, qui s'incruste parce qu'il m'a vu sortir au collège, apparemment quand j'avais 15 ans, genre, tu t'incrustes comme ça en fait ?"