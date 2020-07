Les Anges : Un candidat interné dans un hôpital psychiatrique

L'un des candidats des Anges 12 a traversé une mauvaise passe. Il s'agit de Virgil Tayoum. Après que des rumeurs sont sorties, le jeune homme de 27 ans a confirmé qu'il avait été interné en hôpital psychiatrique.

Tout a commencé quand l'ancien petit ami d'Hillary Vanderosieren a révélé qu'il souhaitait arrêter la télé-réalité. "J'arrête la tv, stop et fin. Profitez bien de me voir dans Les Anges 12 parce qu'après, vous me verrez plus. Pôle Emploi, c'est fini la tv real", avait-il annoncé sur ses réseaux sociaux fin juin. Un message qui avait intrigué ceux qui le suivent. Et, début juillet, une rumeur selon laquelle il était interné en hôpital psychiatrique a circulé. Une information dévoilée par le compte Instagram Blogueurtvr. "Depuis quelques semaines, le jeune homme n'est pas bien. C'est pour ça que Thomas et Lakhdar se sont embrouillés avec lui et se sont éloignés de lui. (...) Il a fait un passage dans un hôpital psychiatrique à Dijon", écrivait-il.

Quelques jours plus tard, Virgil a confirmé l'information. Il a partagé l'article du blogueur en question, tout en ajoutant la mention "vrai article". Il a ajouté qu'il était "bienveillant" et qu'il avait eu "quelques soucis de santé". Toutefois, il n'a pas dévoilé les raisons de son passage en hôpital psychiatrique. On imagine que sa rupture avec Chani, qu'il avait rencontrée dans Les Anges 12 en 2019, n'a pas aidé. Il semblerait que le candidat de télé-réalité ait toujours des sentiments pour la jeune femme révélée dans 10 Couples parfaits. Malheureusement, cela ne serait pas réciproque. De nouvelles informations sur le sujet devraient sortir prochainement.

C'est en 2016 que Virgil avait été révélé au grand public, dans la première saison de Moundir et les apprentis aventuriers. À l'époque, il était en couple avec Hillary. Il avait ensuite participé aux Marseillais et les Ch'tis vs le Reste du monde, un tournage durant lequel sont idylle avec Hillary avait pris fin. En 2017, il avait rencontré Inès dans Les Princes et les princesses de l'amour. Une histoire d'amour qui n'avait duré qu'un temps. L'année suivante, il avait rencontré Cloé Cooper, mais le couple s'était séparé après un an d'amour. Cela n'a pas non plus duré avec Chani, il est donc célibataire aujourd'hui.