Sarah Fraisou amincie de 30 kilos : son avant-après bluffant

Sarah Fraisou vient de passer un nouveau cap. Ce lundi 20 juillet 2020, l'ancienne candidate des Anges (NRJ12) et de La Villa des coeurs brisés (TFX) a partagé une photo dont elle n'est pas peu fière, sur Snapchat.

Depuis plusieurs mois, la brunette de 27 ans fond comme neige au soleil. Elle s'est en effet mis en tête de perdre du poids et ses efforts paient. Dimanche 19 juillet 2020, Sarah Fraisou a dévoilé qu'elle était passée de 120 à 91 kilos avec un montage avant-après impressionnant. Le lendemain, la compagne d'Ahmed a passé la barre des -30 kilos puisqu'elle affiche désormais 90 kilos sur la balance. "J'ai encore perdu. Depuis l'âge de mes 15 ans je n'ai pas fait ce poids", s'est-elle réjouie. Nul doute que la candidate de télé-réalité ne s'arrêtera pas en si bon chemin.

En janvier dernier, Sarah Fraisou révélait à ses abonnés qu'elle avait perdu du poids grâce à un "régime très sec". En parallèle, elle faisait beaucoup de sport. "Je bois de l'eau, ou de la Volvic zeste citron. Après, je prends énormément de brûleurs de graisse avant d'aller au sport aussi. Ça me permet de couper ma faim et perdre du poids deux fois plus vite", avait-elle ajouté.

Sarah Fraisou n'a pas perdu beaucoup de poids uniquement grâce au sport et à son régime. Elle a également eu recours à une nouvelle opération de chirurgie esthétique. En mai dernier, elle a en effet révélé qu'elle s'était fait poser un anneau gastrique. "Mon but est de retomber à 90, voire dans les 80 kilos. Je suis trop contente, ça fait depuis l'âge de mes 20 ans, même avant, que je ne suis pas passée en dessous des 100 kilos. J'espère que ça va continuer", avait-elle conclu.

Sarah Fraisou avait déjà tenté de s'affiner en faisant une liposuccion complète, en avril 2018. Elle avait malheureusement repris du poids par la suite. Mais cette fois, la jeune femme est déterminée.