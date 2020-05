Sarah Fraisou très amincie : sa nouvelle silhouette charme les internautes

Déterminée à ne pas révéler tous ses secrets quant à cette transformation, Sarah Fraisou ne s'est jusqu'ici jamais cachée d'avoir eu recours à une liposuccion complète ainsi qu'à une réduction mammaire en 2018. Quoi qu'il en soit, le bonheur se lit sur son visage et est peut-être en partie dû à son compagnon, Ahmed.

En couple avec ce pro de boxe thaï depuis bientôt un an, elle a trouvé auprès de lui l'équilibre qu'elle recherchait, bien qu'elle n'échappe pas à quelques disputes conjugales. Le 14 avril dernier, elle annonçait d'ailleurs leur rupture soudaine, avant de... rectifier le tir et de lui déclarer tout son amour. "Ce n'est pas terminé entre nous ! Je suis très contente, je suis ultra heureuse parce qu'entre Ahmed et moi, il se passe quelque chose, je l'aime comme pas possible, il m'aime aussi... J'ai fait une erreur, c'est de parler trop vite sur les réseaux. Donc voilà, je veux avancer avec lui", rassurait-elle sur Snapchat.