Sarah Fraisou amincie de 24 kilos : confidences sur son traitement très efficace

La silhouette de Sarah Fraisou passionne décidément les foules ! La candidate de télé-réalité a décidé depuis un moment maintenant de prendre soin d'elle et de perdre du poids. En quelques mois seulement, les résultats sont déjà très encourageants. Pas peu fière, elle partage régulièrement des photos témoignant de son amincissement, réussi grâce à un régime sec. En effet, Sarah Fraisou confiait en février dernier être devenue adepte de brûleurs de graisse, mais aussi de sport. "Ça me permet de couper ma faim et perdre du poids deux fois plus vite", constatait-elle alors.

Mais ce n'est pas tout, sur Snapchat ce vendredi 15 mai 2020, la chérie d'Ahmed a révélé avoir également subi une intervention médicale pour l'aider à atteindre ses objectifs, à savoir la pose d'un ballon gastrique. Il s'agit d'un traitement non chirurgical de l'obésité qui permet une perte de poids par la rééducation de l'alimentation. Et d'après la belle brune de 26 ans, ses efforts ont payé. "La seule chose que je surkiffe en ce moment, c'est ma perte de poids. Avant d'aller faire mon ballon gastrique, je faisais 118 kilos, c'était énorme. Je n'avais jamais dépassé le seuil des 115 kilos, déjà, c'est pas normal, je suis en surpoids du ouf", reconnaît-elle d'abord.

Depuis mes 20 ans, je ne suis pas passée en dessous des 100 kilos.

En usant de ce moyen d'amaigrissement provisoire, Sarah Fraisou a pu se délester de 10 kilos en quelques semaines seulement. Une première victoire personnelle qui a toutefois été éprouvante. "Je n'avais pas forcément le choix, car je n'arrivais pas à me nourrir le temps que le ballon s'installe. Le ballon, c'est gênant dans le sens où, quand je mangeais trop, mon corps rejetait la nourriture et je me mettais à vomir. Par la suite, le ballon s'est installé. Après j'ai stagné entre 99 et 100 kilos."

Sarah Fraisou explique ensuite avoir réussi à perdre six nouveaux kilos les jours suivants. Et c'est désormais beaucoup plus à l'aise dans son corps qu'elle se trouve, elle qui a longtemps lutté contre son surpoids. "Aujourd'hui, je fais un régime, je suis à 94 kilos, mon but est de retomber à 90, voire dans les 80 kilos. Je suis trop contente, ça fait depuis l'âge de mes 20 ans, même avant, que je ne suis pas passée en dessous des 100 kilos. J'espère que ça va continuer." C'est tout ce qu'on lui souhaite !