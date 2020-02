Scarlett Johansson aux Oscars : regards amoureux à Colin et bijoux hors de prix

Dimanche soir, la star des Avengers était en lice pour remporter deux prix : celui de la Meilleure actrice pour le film Marriage Story, et celui de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Jojo Rabbit. Ce sont finalement Renée Zellweger et Laura Dern qui sont reparties avec les précieuses statuettes dorées.

Une défaite qui ne semble pas avoir entaché le moral de Scarlett Johansson. Habillée d'une seconde robe Oscar de la Renta pour la traditionnelle soirée du magazine Vanity Fair qui suit la cérémonie, l'actrice a une nouvelle fois affiché sa complicité avec l'humoriste et scénariste Colin Jost. Le couple, qui se fréquente depuis maintenant deux ans, a annoncé ses fiançailles en mai dernier.