Scarlett Johansson maman, sa belle-mère déteste le prénom du bébé : "C'est encore un truc de hippies !"

Difficile de faire l'unanimité quand on choisit le prénom du bébé. Et clairement, Scarlett Johansson n'a pas consulté sa belle-mère avant de baptiser son petit dernier, né le 18 août 2021. Invité sur le plateau de l'émission Late Night with Seth Meyers, son époux, Colin Jost, a effectivement évoqué la réaction de sa maman... qui n'a pas trop su quoi dire en découvrant que son petit-fils s'appelait Cosmo.

Elle s'est dit que c'était encore un truc de hippies

"Je dirais que ma mère a été un peu déconcertée et qu'elle n'a pas vraiment compris, a ainsi révélé la star du Saturday Night Live, le jeudi 30 septembre 2021. Elle s'est dit que c'était encore un truc de hippies. Elle nous a appelé trois ou quatre jours plus tard pour nous demander si c'était un choix définitif, si c'était déjà inscrit sur le certificat de naissance." Ce qui avait été fait, avec beaucoup de précautions, par les parents le jour de la naissance du petit garçon.

Elle nous a proposé plusieurs alternatives

Scarlett Johansson avait, certes, été plus classique en choisissant le nom de son aînée de 7 ans, Rose Dorothy, qu'elle a eu avec Romain Dauriac. Mais elle ne pensait pas que belle-maman tenterait, à ce point, de la faire changer d'avis. "Elle nous a proposé plusieurs alternatives, comme Cosimo, avec un I, poursuit Colin Jost. 'Au moins, c'est un vrai prénom, mais tu pourrais toujours le surnommer Cosmo'". Heureusement, mamie a fini par croiser un voisin italien, à Staten Island, avec un oncle portant ce drôle de prénom... et a compris que toutes ses tentatives seraient vaines.

Colin Jost et Scarlett Johansson sont en couple depuis l'année 2017. Ils avaient, en tout cas, officialisé leur relation au mois de novembre, à New York, sur le tapis rouge du gala de l'American Museum of Natural History. Les deux acteurs se sont mariés en octobre 2020 après trois ans de relation. Cosmo est le deuxième enfant de Johansson et le premier de son nouvel époux.