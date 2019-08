Sébastien et Emilie (L'amour est dans le pré) vivent séparément, confidences...

Émilie et Sébastien de L'amour est dans le pré 2017 ont eu un coup de foudre lors de leur speed dating, ils ont toujours eu la certitude qu'ils vivraient une belle histoire d'amour. Deux ans plus tard, le candidat et sa prétendante ont donné de leurs nouvelles lors de la soirée Que sont-ils devenus ? diffusée le 19 août sur M6.

Comme Nathalie et Victor, autres parents de cette édition d'ADP, le couple a eu un enfant. Une petite fille prénommée Giulia, âgée de 8 mois. C'est d'ailleurs avec leur adorable bébé que les jeunes pacsés ont participé à cette soirée. La petite a été baptisée au mois d'août, événement lors duquel les parents ont dévoilé son visage pour la première fois.

Lors de cette soirée, Sébastien n'a pas caché avoir eu des moments de doute concernant sa relation avec Emilie et que c'est grâce à la ténacité de cette dernière si ils sont trois à se présenter face à Karine Le Marchand. En revoyant des images d'eux très amoureux lors de l'aventure, ils admettent avoir été très euphoriques à l'époque et même "un peu cul-cul".

Vivre en famille recomposée n'a pas été évident pour Sébastien qui a eu tendance à focaliser sur ce qui n'allait pas chez sa compagne. Résultat, c'est allé au clash et Emilie est même retournée vivre dans le sud. C'est à ce moment-là qu'elle est tombée enceinte. Sébastien avoue qu'il "n'était pas préparé" et "ne voulait pas d'autre enfant". Aujourd'hui il ne regrette rien et le couple va de nouveau vivre ensemble en septembre après la fin de l'année scolaire. Une bonne nouvelle !