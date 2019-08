Sébastien et Emilie (L'amour est dans le pré) dévoilent le visage de leur fille

Retour sur le coup de foudre d'Emilie et Sébastien

Etablit en Nouvelle Aquitaine, Sébastien - 33 ans au moment des faits - n'avait pas hésité une seule seconde avant de convier Emilie à la ferme. Il n'aurait d'ailleurs invité qu'elle s'il ne s'était pas senti l'obligation d'obtempérer au règlement de l'émission. "Certes, j'ai eu un coup de foudre mais je voulais qu'on essaie de se connaître un peu plus" expliquait-il à Télé Loisirs. Chose faite en moins de 24h, quand son autre prétendante Noura a décidé de plier bagage face à l'évidence.

Sébastien a failli abandonner L'amour est dans le pré

Cette belle histoire, Sébastien et Emilie ont bien failli ne pas la vivre. Alors qu'il venait de s'inscrire à la douzième saison de L'amour est dans le pré, l'éleveur de bovins et d'ovins recevait un courrier à domicile qui allait chambouler son âme : celui d'une amie d'enfance qui tentait d'accéder à son coeur. " Pendant plusieurs semaines, je réfléchis à cette lettre, à la suite à donner à cette lettre, poursuivait-il. C'est un peu compliqué. Ça me perturbe un peu. Ça m'embrouille... " Comme quoi, sa décision a été prise pour le meilleur, et non le pire...