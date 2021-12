Selling Sunset : Maya Vander victime d'une fausse couche à 38 semaines : "J'ai perdu un fils"

Dans les colonnes du magazine US Weekly, elle a partagé son chagrin et celui de ses proches : "La date d'accouchement de mon bébé était aux alentours de Noël. C'est le meilleur moment de l'année pour célébrer. Mon mari a le coeur brisé et je sais que je dois être forte pour lui et pour notre famille. Le temps m'aidera, mais j'ai subi une perte à un stade très avancé. J'ai perdu un fils, et la douleur sera toujours là".

La quadragénaire a révélé qu'elle n'a vu aucun signe ni senti aucun symptôme durant sa grossesse, ce qui la laisse dans l'incompréhension. "Personne ne sait pourquoi cela s'est produit pour le moment. À ce stade de la grossesse, j'ai un contrôle hebdomadaire. Je sentais moins de mouvement quelques jours auparavant. Je suis allé faire une échographie et tout allait bien et avait l'air normal. J'ai accouché d'un bébé normal qui avait l'air de dormir. Cela me chassera pour toujours".

Le corps de son bébé mort-né a été "envoyé à l'autopsie" pour comprendre cet incident tragique.