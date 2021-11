Senna (Secret Story) transformé : virage à 180°, nouvelle vie avec son fils qui a bien grandi !

Après trois saisons à succès, TF1 lance une quatrième édition de Secret Story en 2010. Parmi les personnalités ayant marqué le casting, figurent le grand gagnant Benoit Dubois, son acolyte Thomas Vitiello, la Belge Amélie Neten, la superbe brune aux yeux bleus Julie Ricci ou encore Senna, charmant métis. Onze ans plus tard, le séducteur de la Maison des secrets a pris une toute autre trajectoire, bien loin de la télé-réalité.

A l'antenne de la Une, Senna s'était présenté comme un joueur de basket professionnel en Division 2 à l'essor Charleroi, évoluant également dans l'équipe de Belgique. Puis, en marge de sa participation aux Anges de la télé-réalité (saison 1 en 2011), il tente une carrière de mannequin aux Etats-Unis et tourne son tout premier clip, Clap your hands, sur la plage de Miami. Aujourd'hui, strass et paillettes sont derrière lui : Senna est désormais entrepreneur dans le domaine de la construction, comme il l'annonce en bio sur son compte Instagram. En effet, il officie comme couvreur, à savoir ouvrier qui fait ou répare les toitures des maisons.

En 2014 déjà, l'ancien locataire de la Maison des secrets avait révélé à nos confrères du magazine Closer s'être reconverti. A l'époque, Senna avait trouvé un travail dans une entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel et les déchets dangereux. "Je voulais avoir un 'vrai' boulot. C'est très physique, c'est dur, mais chaque jour, je suis content d'aller travailler", avait-il ainsi déclaré. Lui qui avait indiqué s'être "égaré" dans la télé-réalité est revenu à un mode de vie plus simple, notamment pour son fils, Isaïah, aujourd'hui âgé de 7 ans, et né de ses amours passées avec Elodie, son ex-compagne qu'il avait violentée.

Sur les réseaux sociaux, Senna partage quelques photos complices avec le jeune garçon, adorable brun aux cheveux bouclés. De son côté, l'ex-compagnon d'Amélie Neten affiche un nouveau look. Exit la coupe courte du temps de Secret Story, le voilà désormais qui laisse pousser ses cheveux... et même sa barbe ! Nouveau boulot, nouveau look et nouvelle vie pour Senna.