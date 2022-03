Serena et Venus Williams sortent le grand jeu aux Critics Choice Awards

C'est la période des récompenses à Hollywood et à deux semaines des Oscars, les cérémonies se succèdent pour souligner les performances des stars du cinéma et de la télévision. Hier soir, c'est les Critics Choice Awards qui ont animé la nuit californienne pour sa 27e édition qui a eu lieu au Fairmont Century Plaza Hotel. Pour l'occasion, les stars avaient fait le déplacement, de Selena Gomez à Kristen Stewart en passant par Jared Leto, le tout Hollywood s'était donné rendez-vous.

Parmi les nombreuses stars présentes ce dimanche 13 mars dans la Cité des anges, les spectateurs ont aussi pu admirer deux étoiles du tennis mondial, les soeurs Williams, Serena et Venus. Présentes pour accompagner l'équipe du film King Richard, qui revient sur leur histoire et celle de leur père, Richard Williams, interprété par Will Smith, les deux sportives ont fait une apparition remarquée sur le tapis rouge. Elles avaient choisi d'accorder la couleur de leurs robes pour un effet plus que réussi !

Serena avait opté pour une robe moulante avec une longue traîne tandis que Venus portait une tenue qui laissait apparaître ses longues jambes ainsi que son décolleté, mais toujours dans les mêmes teintes argentées. Radieuses et visiblement heureuses d'être entourées de tant de stars, les deux soeurs ont affiché leur complicité sur le tapis rouge et cela a visiblement porté chance au film sur leurs vies puisque le mari de Jada Pinkett Smith est reparti avec le trophée du meilleur acteur !

Dix jours après son apparition remarquée à la Fashion Week de Paris, Serena Williams continue d'assister aux évènements mondains un peu partout sur la planète et cette fois-ci elle était accompagnée de sa soeur !