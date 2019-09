Shakira et Gerard Piqué complices à l'US Open, pour soutenir Rafael Nadal

Rafael Nadal a un peu tremblé, mais pas assez pour laisser l'opportunité à l'Argentin Diego Schwartzman de le surpasser en quart de finale de l'US Open. Le tennisman espagnol de 33 ans a décroché son ticket pour la demi en s'imposant, dans la douleur, en trois sets 6-4, 7-5, 6-2.

El Matador a en effet souffert de l'humidité qui règne sur New York, mais impossible de laisser passer sa chance de remporter une dernière grande victoire cette année. L'US Open est le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Les milliers spectateurs de USTA Billie Jean King National Tennis Center ont ainsi pu voir le numéro 2 mondial avoir recours au kiné pour se faire masser le bras gauche puis le droit suite à des crampes. Parmi eux, un couple de stars : Shakira et Gerard Piqué.

La chanteuse colombienne de 42 ans et le footballeur espagnol de 32 ans ont été repérés complices dans les tribunes. Les parents de Milan, 6 ans, et Sasha, 4 ans, se montrent peu souvent en public. Pour cette rare apparition avec son amoureux, Shakira portait un top sombre décolleté et plusieurs tresses dans ses longs.

Si la star et le défenseur du FC Barcelone n'ont rien publié sur leurs réseaux permettant d'indiquer qu'ils étaient venus soutenir Rafael Nadal, cela ne fait pourtant aucun doute. Shakira et Rafael Nadal se connaissent depuis des années. Le joueur de tennis a tourné dans le clip Gypsy de la Colombienne sorti en 2010. Le sportif, torse nu, et l'artiste, dans une petite tenue noire, y partageaient une complicité physique qui avait, à l'époque, relancé les rumeurs de romance. Tous deux les avaient démenties en invoquant simplement une relation amicale. C'était juste avant que Shakira ne rencontre Gerard Piqué sur le tournage de Waka, waka, l'hymne de la Coupe du monde 2010, et qu'ils ne tombent amoureux.

Shakira et Gerard Piqué feront-ils partie des invités du mariage de Rafael Nadal célébré dans quelques semaines à Majorque ?