Shanna Kress anéantie : en larmes elle annonce le suicide d'une amie

Après Sarah Fraisou qui a révélé qu'un ami à elle était dans le coma, c'est Shanna Kress qui a annoncé une terrible nouvelle sur Instagram. La jeune femme qui a participé elle aussi aux Anges a révélé qu'une de ses plus proches amies s'était suicidée.

Jeudi 27 février 2020, la jolie brune a posté un hommage bouleversant et a fait part de sa peine dans ses stories. "Une amie à moi de France a décidé de mettre fin à ses jours. Je sais qu'elle ne sentait pas bien parfois et je suis passée par là. Malheureusement, je sais la douleur qu'on peut ressentir quand on est dans un moment comme ça. J'ai réussi à remonter la pente. J'aurais aimé lui offrir mon livre avant qu'elle parte, qu'elle sache toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Je pense beaucoup à sa famille, à ses enfants que je connais très bien." Son amie s'appelle Sandrine et a été vue dans Les Anges en 2015.

Shanna raconte ensuite qu'elle a appelé Sandrine il y a deux semaines et que celle-ci n'avait rien laissé paraître. Elle lui a même raconté qu'elle allait bien et qu'elle allait déménager. "Anéantie" et en larmes, Shanna Kress lui a rendu hommage : "Je n'ai pas les mots... Tu m'appelais 'ma shounette', tu disais que tu étais ma deuxième maman, écrit-elle. Je me rappelais toujours du cadeau que tu m'as fait pour mes 25 ans... Je t'ai parlé il y a deux semaines, mais je ne pensais pas qu'aujourd'hui je ne pourrais plus jamais te parler... Parfois, les gens ne te comprenaient pas, mais j'ai toujours su cette douleur que tu avais à l'intérieur, ce combat que tu menais au quotidien ! On se ressemblait beaucoup, c'est pour ça que je t'ai toujours comprise. Je me dis, depuis que j'ai appris la nouvelle, par ma maman qui t'aimait beaucoup aussi, pourquoi moi j'ai réussi à surmonter tout ça et pas toi... Je me souviendrai toujours ce jour où tu étais malade, je suis venue te voir et tu m'as dit 'personne n'est venu me voir, à part toi', parce que personne ne te comprenait... mais j'avais compris... Tu m'as soutenue ces jours où j'étais mal, où j'ai failli faire ces conneries, où parfois je les avais déjà faites et je m'en veux parce que tu étais là et, malheureusement, je n'ai pas été là à ce moment-là... je ne savais pas... J'habite loin."

Les deux femmes se connaissaient depuis dix ans.

Shanna Kress a ensuite dévoilé qu'à cause d'un problème de visa, elle ne pourrait peut-être pas assister à son enterrement. Un autre coup dur.