Shanna Kress et Jonathan cambriolés : leur bébé Loüka pas en sécurité, ils prennent une grande décision

L'année 2023 ne commence pas de la meilleure des façons pour Shanna Kress et Jonathan Matijas. Ce mardi 3 janvier, le couple a annoncé une terrible nouvelle sur son compte Instagram. Après avoir vécu une terrible mésaventure, ils ont pris une grande décision.

Ils ne sont pas les premiers et ne seront malheureusement pas les derniers. Après Giuseppa et Paga, c'était malheureusement au tour de Shanna Kress et Jonathan Matijas de révéler qu'ils venaient d'être victimes d'un cambriolage. Pour ce faire, ils ont posté une photo sur laquelle ils sont en train de trinquer, alors que leur salon est sens dessus dessous. C'est ensuite une photo de leur voiture qui a été dévoilée.

"Merci messieurs les cambrioleurs. Grâce à vous on démarre bien l'année ! Mais surtout grâce à vous on est sûrs maintenant de vouloir vivre à l'étranger ! En plus d'avoir pillé notre intimité, ils ont volé ma voiture Je vous poste la photo de mon Range Rover Évoque (intérieur beige et marron), sait-on jamais si vous le croisez, appelez la police de suite ! La voiture a été volée dans le Var (83) mais peut être n'importe où", a tout d'abord écrit Jonathan Matijas. Bien qu'il aime son pays, le charmant brun a assuré qu'il ne pourrait "plus jamais laisser [sa] femme et [son] fils seuls à la maison" sans s'inquiéter.

"On trinque à notre décision, on partira ! On n'est pas encore certains d'où nous irons (et non ce ne sera pas Dubaï), mais on veut élever notre fils sereinement dans un cadre simple et sain. On relativise et on est certains que rien n'arrive par hasard, il est temps pour nous de vivre autre chose ! Quoiqu'il arrive, qu'importe ce cambriolage, qu'importe où on est, ce qui compte c'est que notre famille soit réunie. Notre maison c'est nous", a conclu Jonathan Matijas.