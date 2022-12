Paga (Les Marseillais) : Sa compagne Giuseppa enceinte et au plus mal, elle annonce "quelque chose de très grave"

Ces dernières semaines, Giuseppa et Paga étaient véritablement sur leur petit nuage. Depuis qu'ils ont appris qu'ils deviendraient parents de leur premier enfant, le couple apparaît radieux sur les réseaux sociaux et partage avec plaisir la grossesse de la jeune femme de 21 ans, qui n'a pris que très très peu de poids depuis le début. Mais ce lundi 12 décembre, Giuseppa n'avait du tout le coeur à sourire.

C'est en effet pour partager une bien mauvaise nouvelle qu'elle s'est saisie de son compte Instagram. Elle et son compagnon se seraient fait cambrioler au cours du week-end, alors qu'ils étaient tous deux absents. "Il s'est passé quelque chose de très grave dans la nuit de samedi à dimanche, a commencé à expliquer Giuseppa. J'ai dû prendre ma voiture en urgence de Toulouse. J'ai conduit 5h sans m'arrêter de pleurer, en me sentant complètement impuissante. Paga était dans le Nord, impuissant lui aussi, en booking".

Vous avez volé notre intimité, notre matériel mais pas nos principes

La candidate de télé-réalité s'est ensuite désolée d'être victime de tels agissements, précisant s'être rapprochée des autorités pour arrêter les coupables. "Je suis triste de voir dans quel monde nous vivons, à quel point l'être humain peut naître en ayant une race pourrie, infâme et sans pitié. Je ne laisserai pas ce genre de personne me faire peur, me traumatiser ou m'empêcher de vivre comme une personne normale mais par contre, je ferai en sorte qu'eux ne puissent plus le faire. J'espère de tout coeur que justice sera faite", a-t-elle encore écrit. Et pour elle de se montrer plus explicite : "Vous avez vol2 notre intimité, notre matériel mais pas nos principes. Je passe deux jours retrouver mes chiens dans notre maison (détruite). On a rendez-vous pouvoir bébé grandir, ça nous remonteras le moral puis je reviens avec des explications. Mais on laisse le reste entre les mains de la justice...".

Dans une autre story, Giuseppa s'est dévoilée entourée de ses trois petits chiens qui étaient heureusement "chez la nounou" au moment des faits. Aux côtés de ses adorables boules de poils, elle retrouvait alors le sourire. "C'est fou à quel point ces petits être peuvent nous soulager", a-t-elle réalisé durant cette période difficile. Paga n'a quant à lui, pour l'heure, pas encore réagi.