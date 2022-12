Paga (Les Marseillais) : Sa chérie Giuseppa, enceinte, dévoile le nombre de kilos qu'elle a pris, c'est hallucinant !

Le 31 octobre dernier, en pleine soirée d'Halloween, Paga et sa chérie Giuseppa ont fait une grande annonce sur Instagram. Après moins de deux ans de relation, les deux candidats de télé-réalité attendent leur premier enfant ! Pour l'occasion, le couple n'a rien fait de conventionnel en prenant la pose dans des costumes se voulant effrayants, révélant ainsi le baby bump naissant de Giuseppa.

Depuis que le secret a été révélé au grand jour, la jeune femme se plaît à partager tout son quotidien de femme enceinte sur ses réseaux sociaux : de ses nausées à sa grande fatigue jusqu'aux plats qu'elle ingurgite. Et il y en a beaucoup ! En effet, il ne se passe sans doute pas une journée sans que "p'tite Giu" comme elle est surnommée ne dévoile ses différentes fringales en story. Pourtant, elle affiche une silhouette toujours ultra mince. Il serait même difficile de constater qu'elle attend un enfant tant son ventre n'est que très peu arrondi. Il faut dire que Giuseppa n'a pratiquement pas pris de poids.

Lors d'une session question/réponse sur Instagram ce jeudi 8 décembre, un internaute s'est justement demandé combien de kilos elle avait perdus. Et la réponse de la principale intéressée est des plus étonnantes. "Pour l'instant, je crois 1 kilos. Je ne suis pas sûre, peut-être moins", a-t-elle lâché. Fait incroyable lorsqu'on sait que la jolie brune est tout de même enceinte de près de cinq mois.

Ça a été pour moi une évidence

Qu'à cela ne tienne, Giuseppa ne pourrait être plus heureuse. Comme elle l'a déjà expliqué précédemment, cette grossesse représente une suite logique pour elle et Paga, quoi qu'on en dise sur leur différence d'âge (elle a 21 ans et lui 34 ans). "J'ai la bonne personne à mes côtés, parce que je me sens prête et parce que j'estime avoir les capacités pour. (...) Ça a été pour moi une évidence, je n'ai à aucun moment penser ne pas avoir cet enfant. (...) Quand on est prête on est prête, il n'y a pas d'âge, ma mère m'a eue à 16 ans et aujourd'hui elle est toujours là même s'il y a eu des complications. Quand je vais accoucher j'aurais 22 ans, donc je pense que c'est assez correct. On est stable, je suis stable, je le suis depuis très longtemps, je suis indépendante depuis mon très jeune âge, donc c'est un énorme bonheur dans notre vie. Il n'y a rien de plus beau", confiait-elle.