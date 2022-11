Paga (Les Marseillais) bientôt papa : photos très décalées pour dévoiler le ventre arrondi de Giuseppa

Cette belle publication montre en tout cas que Giuseppa s'est refait une santé après son expérience dans Les apprentis aventuriers. "Elle est arrivée dans l'aventure, elle faisait 44 kilos et je pense qu'elle est tombée à 39 kilos", avait révélé Paga. Dans les semaines à venir, la jeune femme prendra des kilos en plus et de bonheur.

Si Pagga et Giuseppa sont en couple depuis moins de deux ans, ils se sont rencontrés longtemps avant et tout ne s'était pas bien passé entre eux. "C'est vrai qu'on s'était vus il y a deux ans. On s'était vus à un jeu-concours (...) Mais, on ne s'était pas parlé, rien du tout. On s'était vu pour la première fois et on ne savait pas qu'on allait finir ensemble à ce moment-là", avait révélé la future maman en février dernier.

Nous adressons toutes nos félicitations aux amoureux et leur souhaitons beaucoup de bonheur