Shanna Kress et Jonathan Matijas : Leur récit bouleversant sur la naissance de leur fils décédé

Après neuf mois d'une grossesse très compliquée, Shanna Kress peut enfin souffler. Devenus parents le 20 novembre 2022, la jolie brune et son compagnon Jonathan Matijas vivent sur un petit nuage. Sur Instagram comme sur YouTube, les amoureux partagent régulièrement des nouvelles de leur petite famille. Après avoir dévoilé l'intégralité de l'accouchement en vidéo, le couple est cette fois revenu sur l'avant, le pendant et l'après de ce grand évènement.

Jeudi 15 décembre, sur leur chaîne YouTube, les amoureux ont pris la parole pour évoquer leurs émotions, leurs peurs et leur bonheur suite à la naissance de leur fils Loüka. Mais cette nouvelle vidéo était aussi l'occasion d'aborder un sujet plus difficile : la naissance de leur autre fils, malheureusement décédé. Il y a quelques semaines, les tourtereaux révélaient, la mort dans l'âme, que l'un des deux enfants était atteint de trisomie. Après mûres réflexions, le couple avait finalement décidé de mettre un terme au développement de ce foetus. Mais le jour de l'accouchement, Shanna Kress a tout de même été obligée d'évacuer le corps de ce bébé... Un moment que les parents ont vécu avec beaucoup de recul. "Personnellement je l'avais dans le coeur et dans la tête, mais je n'ai pas voulu lui laisser trop de place, parce que je ne voulais pas que ce moment devienne triste ou nostalgique", a expliqué Jonathan Matijas.

On avait envie que ce soit positif

Tout de suite après la naissance de Loüka, Shanna Kress a demandé à la sage-femme de ne rien lui dire à propos de la "seconde poche". "Ça peut paraître méchant ou bizarre pour certaines personnes, mais c'était tellement un moment qu'on attendait qu'on avait vraiment envie que ce soit positif. Loüka comptait sur nous et allait ressentir toutes nos émotions, on voulait vraiment rester dans le positif, être là pour Loüka à fond", a-t-elle expliqué.

D'ailleurs, les amoureux n'ont pas non plus évoqué ce bébé entre eux. "On en a même pas discuté parce qu'on voulait vraiment être à fond pour Loüka. Mais ce n'était pas facile parce que je savais qu'il était là et qu'il était en train de sortir de moi. (...) On ne l'a pas oublié mais on a fait le deuil. On ne voulait que des énergies positives", a conclu la jeune maman, non sans verser quelques larmes...