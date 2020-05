Sibeth Ndiaye surprise "clope au bec" sur BFM TV, Twitter s'enflamme !

Oups ! Alors qu'elle était sur le point d'être interviewée sur BFM Politique dimanche 10 mai 2020, Sibeth Ndiaye a été filmée à son insu en train de fumer dans son bureau. Cigarette à la bouche, en train de tapoter sur son téléphone, la porte-parole du gouvernement ne semblait apparemment pas au courant du fait qu'elle était déjà filmée, quelques instants avant le début de l'entretien. Malgré tout, la présentatrice Apolline de Malherbe a tenté de faire bonne figure face aux téléspectateurs.

Gênée, elle a dans un premier temps déclaré : "Vous l'avez vu, elle est en train de se préparer, elle est dans son bureau. Vous l'avez vue peut-être pas tout à fait consciente qu'elle était filmée." Quelques minutes plus tard, la journaliste a tenu à présenter elle-même ses excuses, en préambule à l'interview, en indiquant aux téléspectateurs : "Je voudrais également présenter mes excuses aux téléspectateurs, parce qu'on vous a vue il y a quelques instants en train de fumer une cigarette, et vous ne saviez sans doute pas que vous étiez filmée. Ce n'était que quelques secondes avant la prise d'antenne."

Bien sûr, cette apparition a immédiatement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une vidéo déjà reprise par des milliers d'internautes, choqués et décontenancés par le comportement de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Amusés, certains rappellent la loi Evin (qui interdit de fumer et de vapoter sur son lieu de travail) et évoquent l'amende de 68 euros que devrait payer Sibeth pour son infraction. D'autres, plus amers, rappellent les propos tenus par Marlène Schiappa le 4 mai dernier dans une interview diffusée sur Radio Classique : "Sibeth Ndiaye est en train de devenir un modèle pour plein de jeunes filles." Des déclarations pas tout à fait corroborées par la séquence du jour.

La maman de Youmali et Ingissaly (9 ans) et de Djimane (6 ans) n'a pas encore réagi pour le moment...