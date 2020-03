Silvio Berlusconi quitte sa compagne après douze ans pour une femme plus jeune

Alors que l'Italie est en pleine épidémie de coronavirus, l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi a quitté sa compagne Francesca Pascale.

Le magnat de 83 ans partageait la vie de la jeune femme de 34 ans depuis douze ans. Cette dernière avait fondé un fan-club à sa gloire, ce qui n'avait pas manqué de taper dans l'oeil de Berlusconi. Selon le parti politique Forza Italia, ils "restent amis". Pourtant, la jeune femme n'a pas manqué d'évoquer son "étonnement" dans le quotidien La Repubblica. "Il restera pour toujours cher à mon coeur. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et j'espère qu'il trouvera quelqu'un qui prendra soin de lui comme je l'ai fait moi-même."

Selon les tabloïds italiens, Berlusconi a déjà retrouvé l'amour dans les bras d'une femme plus jeune : Marta Fascina, 30 ans, mannequin et parlementaire de son parti. Le nouvel amour de Berlusconi a été rendu public avec la publication de photos de paparazzi montrant l'ex-Premier ministre et sa conquête quittant un hôtel en Suisse, accompagnés des chiens appartenant à Berlusconi et à Francesca Pascale. "Cela m'amuse de voir un membre du parlement promener mon chien. Mais ça ne me dérange pas", avait commenté Francesca Pascale. Marta Fascina a cinquante-trois ans de moins que Berlusconi.

En 2013, Silvio Berlusconi a été condamné à sept ans de prison pour des relations sexuelles tarifées avec une adolescente de 17 ans, Ruby. La peine a été annulée en appel. Il est actuellement poursuivi pour avoir acheté le silence de jeunes femmes ayant participé à des soirées tournant à l'orgie, ses fameuses soirées privées "bunga bunga".