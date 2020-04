Simon Baker (Mentalist) : Que devient-il depuis l'arrêt de la série ?

Entre 2008 et 2015, Simon Baker a incarné l'incontournable Patrick Jane dans Mentalist. Si ce rôle a révélé l'acteur australien à l'échelle internationale, ce dernier se fait plutôt discret depuis la fin de la série à succès, si ce n'est dans de chic campagnes publicitaires pour l'horloger Longines et les parfums Givenchy. Le comédien aujourd'hui âgé de 50 ans n'a en effet tourné dans aucune autre série télévisée depuis, préférant plutôt des projets au cinéma.

Pour son premier tournage post-Mentalist, en 2017, Simon Baker a non seulement enfilé la casquette d'acteur principal, mais également celles de producteur, co-scénariste et réalisateur pour le film Breath, tourné en Australie. Adapté du roman du même nom, écrit par l'auteur australien Tim Winton, le long métrage a été présenté au Festival du Film de Toronto et celui du Zurich, avant de sortir en salles.

L'année suivante, Simon Baker a joué dans un film dramatique du Français Fabien Constant, Here and Now, dans lequel il a donné la réplique à Sarah Jessica Parker et Renée Zellweger. Sorti à l'automne 2018 aux États-Unis, le film est seulement paru en DVD en France. Plus récemment, Simon Baker a joué sous la houlette du réalisateur Stephen Johnson dans le film d'action High Ground, inspiré de faits réels. Dans la peau du personnage de Travis, l'acteur y interprète un ancien sniper de la Première Guerre mondiale devenu policier en Australie dans les années 1930. Après avoir perdu le contrôle lors d'une intervention, une tribu indigène se retrouve massacrée et l'affaire est étouffée... Jusqu'à ce que Travis soit contraint de faire face au passé. La star a présenté le film High Ground lors du Festival du Film de Berlin en février 2020, mais aucune date de sortie en salles n'a encore été annoncée.

Simon Baker est toujours marié à l'actrice australienne Rebecca Rigg et ce, depuis 21 ans. Ensemble, ils ont une fille et deux garçons : Stella (26 ans), Claude (21 ans) et Harry (18 ans), ces deux derniers ayant pour marraines respectives les actrices Naomi Watts et Nicole Kidman.