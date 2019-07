Slimane : Ce cadeau merveilleux qu'il vient d'offrir à ses parents

Le 18 juillet 2019, Slimane a décidé de gâter ses parents avec un merveilleux cadeau. Pour les remercier de l'avoir toujours soutenu dans son projet d'être chanteur, l'interprète de Viens on s'aime a décidé de leur faire un incroyable cadeau. Une maison !

Sur Instagram, celui qui a remporté la cinquième saison de l'émission The Voice : La plus belle voix sur TF1 a ainsi publié une photo très symbolique. On y aperçoit la main de l'artiste de 29 ans donnant un trousseau de clés à l'un de ses parents. "Aujourd'hui j'ai réalisé un rêve et c'est aussi grâce à vous alors merci ! Papa , maman vous l'avez bien mérité votre chez vous ! Vous qui vous êtes tant sacrifiés pour nous", a-t-il fait savoir à ses 383 000 abonnés.

Je te le donne

Ce beau geste a fait réagir de nombreux abonnés fans du Slimane mais aussi de la personnalité du chanteur. De nombreux artistes ont liké sa publication comme M. Pokora, Amel Bent, Bigflo et Oli ou encore Vitaa avec qui il partage l'album Versus. Devenus très amis, les deux artistes ont interprété la chanson Je te le donne, gros succès musical sorti en 2017. Pour le coup, Slimane a "donné" un somptueux cadeau à ses parents. Admirative, l'actrice Sabrina Ouazani a commenté: "la plus belle des réussites mon frère".

Après son album À bout de rêves certifié double disque de platine et son NRJ Music Award de l'artiste francophone de l'année, Slimane est devenu un artiste reconnu sur la scène musicale francophone. Il fait d'ailleurs parti depuis cette année de la troupe des Enfoirés et est l'un des coachs de la version belge de The Voice.