Slimane papa aux anges : Tendre câlin avec sa belle Esmeralda, beau bébé chevelu

Fou de sa fille, Slimane (de son nom complet Slimane Nebchi) partage régulièrement des clichés de celle qu'il considère comme la huitième merveille du monde. Pour le chanteur, chaque expérience de la vie quotidienne et chaque instant simple partagé avec sa fille est un rêve éveillé qu'il ne peut s'empêcher de partager avec ses fans. Le 28 avril 2022, l'ancien acolyte de Vitaa a dévoilé une autre photographie avec sa fille, qu'il enlace (comme toujours) avec beaucoup de tendresse et d'amour. Sur un cliché en noir et blanc, on découvre ainsi Slimane souriant et tenant dans ses bras sa fillette, chaudement emmitouflée dans un body.

Il y a quelques jours, l'interprète du titre Versus dévoilait pour la première fois le prénom de sa fille. "Je t'aime Esmeralda... Je pensais tout savoir de l'amour... puis tu es arrivée" écrivait-il en légende d'une image avec son bébé.