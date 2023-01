Slimane, papa ému : photo inédite d'Esmeralda déjà ultra stylée... un détail primordial enfin révélé !

Le temps file à une vitesse folle. Il y a peu de temps, Slimane annonçait au monde entier qu'il venait de devenir papa pour la toute première fois... mais ça, c'était il y a un an, déjà ! En l'espace de 12 mois, le chanteur n'a toujours trop rien révélé à propos de sa fille, si ce n'est qu'elle s'appelle Esmeralda et qu'elle s'est battue en venant au monde. Mais jusqu'à présent, il camoufle toujours son visage afin de protéger son anonymat et n'évoque jamais l'identité de la mère de l'enfant. Voilà pourquoi chaque détail égrainé et important, et c'est la date de son anniversaire que l'artiste a finalement dévoilée, alors qu'il rendait un hommage vibrant à la chair de sa chair.

Tu es définitivement le soleil ma fille

C'est sur son compte Instagram que Slimane a partagé une jolie photographie sur laquelle on aperçoit Esmeralda, de dos, bien sûr, vêtue d'un turban, d'un tutu et d'une veste en jean dotée d'un col en mouton. Une vraie fashion victim ! La petite fille, née le 2 janvier 2022, célèbre donc son premier anniversaire entourée d'amour. Slimane vient donc d'officialiser la date de naissance de sa fille, que l'on ne connaissait jusqu'à présent pas. "1 an que tu es arrivée, que tu as tout bouleversé, écrit son papa, bouleversé. Je t'ai emmenée partout avec moi, tu as déjà visité plusieurs pays, des dizaines de villes, tu portes déjà bien ton prénom. Tu souris et ris tout le temps, je crois que c'est ce que gardent tous les gens qui croisent ton chemin. Si je suis la lune, tu es définitivement le soleil ma fille..."