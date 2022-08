Slimane effrayé par la mort depuis qu'il est papa : "J'ai peur de la perdre"

A 32 ans, tout sourit à Slimane ! Le jeune homme a vendu des milliers d'albums, seul ou avec sa complice Vitaa, il fait salle comble et est même devenu papa d'une petite fille. Interrogé par Télé Loisirs, alors qu'il est en plein come back musical avec le single La Recette, il a multiplié les confidences.

En janvier 2022, Slimane dévoilait être devenu père pour la première fois, d'une petite fille née avec deux mois d'avance et prénommée Esmeralda. Depuis, alors qu'il a continué les concerts du Versus Tour, il n'a pas manqué de l'emmener partout avec elle, en véritable papa poule. Il faut dire que sa fille, c'est la prunelle de ses yeux et qu'elle a changé sa vision de la vie. Se sentant la fibre paternelle, l'interprète du tube Viens on s'aime avait cette idée en tête depuis longtemps... "On n'est jamais prêt ! Mais j'en avais envie depuis très longtemps, oui. Je suis totalement émerveillé. En regardant un bébé, on apprend plein de choses sur le monde. J'ai peur de la perdre depuis que je suis papa. J'ai compris le mot 'peur' en ayant un enfant. Avant, je n'avais pas peur de la mort. Aujourd'hui, je me pose des questions. Je pense plus à elle qu'à moi", dit-il à nos confrères.

Slimane, qui refuse de dire s'il élève sa fille avec une maman ou un autre papa, envisage d'ores et déjà de modifier son style de vie dans les années à venir, lorsque sa petite Esmeralda va grandir. S'il veut bien évidemment continuer sa carrière de chanteur, il va s'organiser différemment. "Lorsqu'elle ira à l'école, je ne partirai plus sur les routes comme je le fais aujourd'hui. Pour l'instant, je l'emmène avec moi", explique-t-il.

Le chanteur passé par The Voice est pour le moment très occupé avec sa musique puisqu'il a enregistré un nouveau disque intitulé Chroniques d'un Cupidon, qui sortira les bacs le 2 septembre. Un album sur lequel il est donc question d'amour et, si Slimane ne veut pas dire où il en est de sa vie amoureuse personnelle, il reconnaît être entouré d'amour, notamment celui que lui procure sa fille depuis quelques mois. Trop mignon !