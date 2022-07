Slimane en couple avec la maman d'Esmeralda ? Sa réponse cash

Par le passé, Slimane s'était affiché une seule fois avec une femme prénommée Camille sur le tapis rouge du Marrakech du rire en 2016. Malheureusement, leur histoire n'avait pas fonctionné. Plus tard le 14 février 2022, jour de la Saint-Valentin, le chanteur avait raconté l'une de ses ruptures passées : "L'année dernière à la même période j'étais en train de chialer comme un bébé parce que mon ex faisait la Saint Valentin avec quelqu'un d'autre... Un an plus tard je vis ma best life comme quoi... Bon ça m'a au moins permis de faire de bonnes chansons pour l'album. Thank you NEXT".

L'ancien candidat de The Voice poursuivait : "Morale de l'histoire, si tu es en train de bader là tout de suite mets ton plus bel outfit fais toi frais fraiche et regardes toi dans le miroir et dis toi que la roue parfois elle met du temps parfois elle va même pas dans le bon sens mais un jour ou l'autre tout prend sa bonne place."

De sages paroles pour l'interprète du titre Viens on s'aime qui éprouve désormais l'amour inconditionnel auprès de sa fille. Qui sait, l'âme soeur de Slimane fera-t-elle également bientôt irruption dans sa vie ?