Slimane : Câlins et fous rires en charmante compagnie lors de ses vacances à Marrakech

Il est grand temps de souffler pour Slimane ! Le chanteur de 32 ans a décidé d'oublier un peu la capitale pour mettre les voiles direction le soleil et l'univers paradisiaque du Maroc. A Marrakech, le jeune papa d'Esmeralda savoure ses vacances en mode farniente, piscine et repos. Et c'est en très bonne compagnie que le complice de Vitaa a choisi de vivre ses vacances. Sur Instagram, l'artiste a dévoilé plusieurs photos et vidéos de cette petite pause bien méritée.

On le découvre notamment en plein câlin avec une jeune femme, posée sur lui en maillot de bain, dans un décor de rêve en plein désert avant de profiter d'un bon bain rafraîchissant entre amis et de célébrer la qualification de l'équipe féminine de football du Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les fans se sont réjouis de voir Slimane aussi heureux : "Ça fait plaisir de te voir heureux avec tes ami(e)s à Marrakech. Ton sourire fait le mien. Toutes les photos sont magnifiques", "Ça donne envie d'aller en vacances tes photos", "Comme une envie de voyage maintenant... Des vacances bien méritées avant la reprise", "De superbes photos, qui montrent que du bonheur." Heureux, Slimane l'est particulièrement depuis plusieurs mois.