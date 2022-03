Snootie Wild : Le rappeur de 36 ans est mort tué par balles

Le rappeur Snootie Wild est mort ce 26 février 2022 des suites de ses blessures. Il avait été touché à la nuque par une balle...

L'interprète des titres Yayo et Made me, Snootie Wild, de son vrai nom LePreston Porter avait été retrouvé dans un fossé dans la nuit du 25 au 26 février dernier, alors qu'il avait dans un premier temps échappé à une fusillade d'après TMZ. Un officier de police a ainsi expliqué à la chaîne ABC : "Il semble qu'il ait été arrêté là par accident. Puis un autre véhicule s'est arrêté, et des gens sont sortis de la voiture. Ils ont parlé un peu, et puis tout d'un coup, des coups de feu sont partis. Un seul tir, en fait." Le rappeur de 36 ans touché à la nuque avait été transporté à l'hôpital avant de succomber à ses blessures. Le rappeur laisse derrière lui sa fiancée Krystal Meredith et quatre enfants nés d'une précédente union.

Ses proches ont publié une photo du rappeur sur sa page Instagram après l'annonce de son décès. "Ton corps est peut-être parti mais ton nom et ton héritage perdureront à jamais" et le hashtag "TeamYayo4life" pouvait-on lire en légende de la publication.