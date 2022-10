Sofia Essaïdi "très pudique" à la Star Academy ? Elle fait d'étonnantes révélations

Pour le deuxième numéro de sa nouvelle émission Un dimanche à la campagne sur France 2, Frédéric Lopez recevait Michèle Bernier, le mentaliste Fabien Olicard et Sofia Essaïdi.

Si aujourd'hui Sofia Essaidi s'est faite un nom en jouant dans de nombreuses séries notamment Les Combattantes sur TF1, la jeune femme de 38 ans s'est fait connaître du grand public en participant à la saison 3 de la Star Academy présentée par Nikos Aliagas sur TF1. Elle n'avait alors que 19 ans. Elle a été éliminée en demi-finale face à Elodie Frégé, gagnante de cette saison. "Un rêve, lance-t-elle en repensant à ces quatre mois qu'elle a passés au château de Dammarie-les-Lys. Au début, c'était très compliqué avec les caméras. Je suis très pudique. Je me rappelle qu'il y avait des endroits où il y avait un buisson. Quand je n'étais pas bien j'allais pleurer là-bas (...) Mais à ce moment-là, je ne voulais pas être vulnérable. Ce n'était pas possible. J'étais une machine de guerre."

Une rencontre mémorable avec Sting lors de la Star Academy

Sofia Essaïdi a eu la surprise de revoir l'une de ses prestations avec Sting sur le titre Roxane. "C'est en même temps un des plus beaux et des plus terrifiants moments de ma carrière, a-t-elle réagi. J'ai 19 ans, on doit être au troisième ou quatrième prime, et à l'époque on est en direct devant 10 millions de téléspectateurs. On me prévient quelques jours avant que je chante avec Sting et moi je commence à préparer la version un peu plus rock de Police. Deux jours avant, la production vient me dire : 'Écoute Sofia, on a un petit problème, c'est qu'on ne sait pas quelle version il veut faire. Apprends les paroles et tu verras''. La chanteuse se souvient d'ailleurs de sa rencontre unique avec le chanteur de 71 ans : "Je rencontre un être délicieux, tellement simple, tellement humble, tellement extraordinaire. Et je lui dis : 'Écoutez, je suis désolée mais je suis très stressée parce que je ne sais pas quoi faire.' Il me regarde et me dit : 'T'inquiètes pas, suis moi'", a-t-elle raconté.