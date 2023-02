Soldes : Offre incroyable sur ces jouets de pompier

Achetez ce véhicule Cars camion de pompier Red colors changers pour 16 € sur la Fnac

Le travail est fini, place à l'amusement. Le camion de pompier Red vient de finir sa journée mais une autre aventure l'attend. Il doit monter avec son ami Flash McQueen un numéro de cascadeur. Et c'est bien sûr la voiture de course qui en est la star. Cette activité est périlleuse. Un cercle de flamme est installé sur le toit du camion. Flash doit alors s'élancer sur la rampe et passer à travers sans se brûler. Pour éviter qu'il ne se blesse, un bac d'eau chaude a été installé au cas où son saut soit trop court.

Premier essai avec la voiture de course qui a revêtu un costume bleu pour l'occasion. Il s'élance, saute... et c'est raté. Il tombe dans la cuve chaude où sa fausse peinture disparaît au profit de sa vraie couleur rouge. Red n'a qu'à l'asperger d'eau froide avec sa lance pour qu'il retrouve sa teinte bleue. Flash tente le saut une nouvelle fois et il réussit ! Il faudra encore de l'entraînement avant de présenter le show au public !

2. Ne manquez pas cette promo de 30 % sur ce coffret Matchbox caserne de pompiers

Le lieu où s'entraînent et vivent les pompiers reste une des plus grandes interrogations des enfants. S'ils savent bien sûr qu'il s'agit d'une caserne, ils n'ont jamais pu pénétrer à l'intérieur. Ils imaginent alors mille et une décorations toutes plus folles les unes que les autres. Y a-t-il vraiment une rampe pour descendre comme on le voit dans les dessins animés, de faux bâtiments pour s'exercer ? Répondez à quelques-uns de ces questionnements avec ce coffret Matchbox caserne de pompiers. Il bénéficie en plus d'une promo très attractive sur la Fnac en ces soldes 2023. Fini les 28,03 € initiaux, il ne vous coûtera aujourd'hui que 19,62 €. Soit une réduction immanquable de 30 %. Votre porte-monnaie vous dira merci pour ces économies.

Une simulation d'incendie