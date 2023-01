Soldes : Promo imbattable sur ces appareils de soin corps et visage

Achetez ce stimulateur adapté aux jambes lourdes Revitive Essential pour 199,99 € sur Darty

Vous venez de terminer votre dernière séance de sport de la semaine et votre corps le ressent. Entre le travail et l'activité physique, vos jambes ne sont pas en grandes formes. Vient le moment de prendre soin de vous avec votre stimulateur adapté aux jambes lourdes Revitive Essential. Cet appareil est idéal pour les personnes victimes de problèmes de circulation veineuse et artérielle. Ses bienfaits sont en effet nombreux. Il permet de soulager les douleurs, les crampes et les engourdissements des jambes.

C'est par la technique de l'électrostimulation que la circulation sanguine est boostée. Les muscles vont ainsi être contractés ce qui permet un afflux sanguin plus important dans les pieds et les jambes. Ce processus soulage également les douleurs et les lourdeurs et réduit les gonflements. Une technologie Revitive brevetée et imaginée par des chirurgiens vasculaires reconnus et des kinésithérapeutes. Efficacité garantie.

2. Cette brosse nettoyante Braun Face 830 est à moins de 45 €

On ne va pas se mentir, préserver la peau de son visage, c'est une vraie galère. Entre les rougeurs et les boutons qui font leur apparition en permanence, nous avons bien du mal à garder une peau totalement saine. Sans compter qu'il faut aussi passer par la case épilation pour les sourcils et parfois les lèvres. Et l'on ne sait jamais vraiment pour quelle solution opter dans tous ces cas. C'est là que la brosse nettoyante Braun Face 830 va devenir votre meilleure amie. Son côté 2-en-1 va vous ravir, tout comme sa promo sur Darty pour les soldes. Elle passe en effet de 59,99 € à 44,99 €. Vous allez ainsi profiter d'une réduction de 25 % et obtenir ce produit pour moins de 45 €.

Nettoyer et épiler avec un seul appareil